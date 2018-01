Promoção leva leitor para um fim de semana no interior de São Paulo

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para qual lugar no Estado de São Paulo você gostaria de voltar em 2018? O caderno Viagem quer saber quais os destinos mais memoráveis para onde você viajou no território paulista. E sua resposta pode render um fim de semana relaxando em hotéis de Cunha, Olímpia ou Itu.

Participar é fácil: basta seguir o Viagem no Instagram (@viagemestadao) ou no Facebook e postar uma foto com #ViajeComOViagemEstadao em qualquer uma das duas redes sociais até dia 4 de dezembro. A foto tem de ser de autoria do participante do concurso.

Três imagens serão selecionadas: os ganhadores serão divulgados na edição de 12 de dezembro, junto com a eleição dos Destinos para Viajar em 2018. Levaremos em conta a criatividade e originalidade da imagem , por isso capriche!

O primeiro colocado ganhará duas diárias na Fazenda Capoava, em Itu, para duas pessoas, com direito a levar até duas crianças até 12 anos. Integrante da rede Roteiros de Charme, a fazenda tem como sede uma casa do século 18. Os hóspedes se espalham em 36 chalés, e têm à disposição piscina, sauna, quadra de tênis, bicicletas, entre outras atividades.

O segundo colocado ganhará duas diárias no Celebration Resort Olímpia, em Olímpia, cidade a 430 quilômetros de São Paulo, conhecida por suas águas termais. A premiação é válida para duas pessoas, com direito a levar duas crianças de até 12 anos – e inclui quatro ingressos para o parque aquático Hot Beach, um complexo de 80 mil metros quadrado inaugurado no início do ano, com 15 atrações para toda família.

A terceira melhor foto ganhará duas diárias, para duas pessoas, na Pousada Barra do Bié, em Cunha. Localizada no meio da Serra do Mar, com uma área de 58 mil metros quadrados, tem um simpático anfitrião: Bié, o golden retriever dos donos da pousada. São apenas seis chalés – e para quem quer apenas relaxar, a boa notícia é que o café da manhã vai até as 14 horas.

É possível participar com quantas fotos quiser – desde que retratem qualquer destino no Estado de São Paulo. A promoção é válida para maiores de 18 anos, de 20/11/2017 a 4/12/2017. Certificado de autorização da Caixa nº 3-6218/2017. Veja o regulamento completo aqui.