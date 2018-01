Promoções para gastar sem culpa

Basta começar o ano para brilharem os olhos dos consumistas de plantão: entram em cena as megaliquidações no hemisfério norte. Os descontos são realmente tentadores ? há lojas que reduzem os preços em até 80%. A oportunidade perfeita para conseguir aquele sapato de grife ou aquela bolsa descolada. Nunca é demais prevenir: em alguns casos, examine bem a peça antes de comprar. Itens com defeito são comuns em grandes liquidações e trocas dificilmente são permitidas.

Em Nova York a "festa" começou no último dia de dezembro e derrubou os preços nas etiquetas da Bloomingdale"s, que estão com 50% de desconto. Na Barney"s, a redução é ainda maior: dá para encontrar peças da estilista Stella McCartney com preço 70% abaixo do habitual. Uma boa oportunidade para sair com um vestido de grife por um preço acessível.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na semana passada, dezenas de pessoas se acotovelavam logo pela manhã para conseguir as melhores pechinchas das Galerias Lafayette no primeiro dia de liquidação. As lojas da Avenida Montaigne também aderiram aos chamados soldes, com descontos de até 70%. E nos fins de semana, muitos comerciantes estendem o horário de funcionamento para dar conta de tantos compradores. A temporada de barganhas na cidade segue por mais cinco semanas. Informações no site: www.shoppingbyparis.com.

Madri e Barcelona, na Espanha, também deram início às suas tradicionais rebajas na semana passada. A loja de departamentos El Corte Inglés, em Madri, anunciou uma redução de 50% em seus preços até 31 de março. Na Zara, os descontos chegam a 70% e vão até dia 30.

Pelo 15º ano, Dubai colocará seus visitantes para gastar em seu Shopping Festival, que começa dia 28 e termina um mês depois. Além de grandes promoções, o Emirado organiza shows, eventos e premiações.Ao que parece, vai ser difícil não usar o cartão de crédito.