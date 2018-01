Protagonismo asteca As ruínas do Templo Mayor guardam os vestígios de Tenochtitlán, a capital do império asteca, atualmente a região central da Cidade do México, o popular Zócalo. Após travar a batalha mais sangrenta da época da conquista em território americano, os espanhóis construíram sobre ela uma nova cidade. O epicentro asteca esteve encoberto por quatro séculos e 13 edifícios coloniais. Somente em 1978, funcionários da companhia de energia elétrica descobriram a construção pré-hispânica.