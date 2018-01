Ao contrário daqui, as sopas e as saladas costumam ser mais picantes que os pratos. Mesmo sabendo disso, não deixe de provar a sopa de camarão Tom Yam Kung, ícone da culinária tai. Para aliviar o ardor, suco de lichia, chá verde ultragelado e cerveja Tchang ou Singha. Come-se muito arroz, legumes, verduras, macarrão de arroz, peixe, camarão, porco, frango e pato. Isso até no café da manhã. Outra coisa: os tailandeses compram refeições em barraca de rua - muitos nem têm cozinha em casa. Uma das delícias que você acha em cada esquina, aliás, é o Kha Nom Klog, doce feito com arroz e coco.

