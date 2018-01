Provocante 'Chocolate' Nem os franceses sabiam da existência de Flavigny-sur-Ozerain antes de Chocolate chegar às telonas, em 2000. "Muita gente imaginava que era cenário cenográfico", contam, inconformados, os moradores. A beleza perfeita de Flavigny surge logo na primeira cena, quando Vianne Rocher (interpretada por Juliette Binoche) caminha com a filha pelas ladeiras do pacato - e recatado - vilarejo medieval. É na praça principal, bem na frente da igreja, que ela abre uma loja de chocolates, atitude considerada herética pelos moradores. Hoje, a praça está lá, exatamente como no longa, mas a casa onde funcionava a loja foi abandonada. Ali, Vianne produzia delícias que mudavam a vida, os corações e as mentes dos habitantes da vila.