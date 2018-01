Próxima parada

Diferentemente do que ocorre em outros países, não temos muita tradição em percorrer o Brasil de carro. Estradas em péssimas condições (ou em ótima condição, mas com pedágios exorbitantes) e pouca estrutura no caminho desestimulam os viajantes a percorrer longas distâncias. Mas, mesmo sem ter espírito aventureiro, é possível desbravar trechos curtos, onde lindas paisagens e boa infraestrutura turística se misturam.

Recife é um desses bons pontos de partida, tanto para o norte, cruzando a Paraíba rumo a João Pessoa, quando ao sul, rumo à alagoana Maceió - por onde vamos seguir nesta reportagem, com a primeira parada em Porto de Galinhas. A saída do Aeroporto de Guararapes pela BR-101, normalmente difícil em razão do tráfego em sentido a Suape, está em obras, dando ao trecho inicial uma péssima primeira impressão. Mas a estrada, de modo geral, não é ruim. E, do lado alagoano, corre boa parte do tempo à beira-mar.

Além da vista de arrasar, há outros motivos para apostar nesse itinerário. Um farto cardápio de restaurantes, passeios e, principalmente, hotéis, está à sua disposição. Você quer se hospedar em um resort all-inclusive, sem se preocupar com bebida e com opções variadas de lazer? Sim, é possível. Prefere pousadinhas intimistas, fora dos grandes centros? Também é. Ou, ainda, pode misturar as duas opções. Por que não?

Afinal, você é o responsável por, literalmente, dirigir essa produção. Dá para parar quantas vezes quiser, fazer mais uma visita àquela praia incrível... E, como eu, se imaginar no próprio road movie.