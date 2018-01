Pubs e restaurantes em versão flutuante

Além da paisagem deslumbrante, uma atração ali é o Waterside Café (floatingboater.co.uk), um barco convertido em café e restaurante onde são servidos panini, batata recheada e doces - lugar perfeito para começar ou encerrar um passeio à beira do Regent's Canal, que começa ali e vai até o leste da cidade. Construído há mais de 200 anos para transportar carvão e outros materiais pesados do norte do país até Londres, moradores usam o canal hoje para praticar corrida, andar de bicicleta ou apenas caminhar, apreciando o belo e diversificado cenário.

Nas paredes do café há fotos que contam a história de alguns dos barcos ancorados ali, entre eles o Lapwing, onde moravam o proprietário, sua mulher e seus dez filhos; um deles nasceu a bordo do barco, que hoje pode ser alugado para festas e tours pelos canais. Em Little Venice, é comum ver famílias que moram em embarcações porque são muito mais baratas do que qualquer flat na cidade.

Dali, parte o London Waterbus em direção a Camden Lock, onde fica o famoso Camden Market, ponto de encontro de jovens e modernos. A viagem pelo Regent's Canal dura cerca de 50 minutos e o barco estreito passa por túneis escuros, algumas mansões, o aviário do London Zoo e também um restaurante chinês flutuante chamado Feng Shang Princess (fengshang.co.uk), todo pintado de vermelho.

Aliás, quem gosta da combinação comida chinesa e restaurante flutuante encontra uma opção também na região do Parque Olímpico, o Lotus (lotusfloating.co.uk), que fica a cinco minutos da estação de trem DLR South Quay, em Docklands. Perto da mesma estação, já em direção a Canary Wharf, está o barco Le Sorelle (le-sorelle.com), onde ocorrem exibições gratuitas de arte.

Ao norte do Rio Tâmisa há alguns pubs flutuantes instalados em barcos enormes como o HMS President (hmspresident.com), entre as estações de metrô Blackfriars e Temple, e o Tattershal Castle (thetattershallcastle.co.uk), entre as estações de Embankment e Westminster. O segundo é mais espaçoso e está bem na frente da London Eye, que pode ser vista não só do convés, mas do andar de baixo, nos dias chuvosos.

*É jornalista, paulistana e

vive em Londres há 10 anos