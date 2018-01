Pullmantur investe em minicruzeiros: são 64 roteiros

EMPRESS

O transatlântico abre e fecha a temporada de cruzeiros no Brasil, em 5 de novembro e 1º de maio, respectivamente. Oferece 40 opções de minicruzeiros: 31 de três noites e nove de quatro noites. Há também viagens de sete noites, que levam a Buenos Aires e Montevidéu ou que exploram a costa brasileira nos feriados de Natal, réveillon e carnaval.

Saídas

Na virada de 31 de dezembro, os viajantes assistem aos tradicionais fogos do réveillon de Copacabana. Com embarque no porto santista no dia 27, durante o roteiro de sete noites, visitam também Itajaí, Ilha Grande e Búzios e desembolsam R$ 4.874 – com partida de Itajaí, no dia 28, custa R$ 4.633. A viagem de carnaval do navio, no valor de R$ 2.694, parte de Santos em 6 de fevereiro e inclui pernoite em Salvador na terça-feira da folia.

Com 211 metros de comprimento e capacidade para até 1.877 passageiros, o Empress tem duas piscinas, spa, parede de escalada, seis bares e lounges e três restaurantes (no oriental Wú Fusion, as refeições são pagas à parte).

Travessia

A Pullmantur oferece embarque neste navio em diferentes cidades brasileiras, dependendo do roteiro: Santos, Rio, Salvador e Itajaí. A partida para Lisboa ocorre em 1º de maio de Salvador – 11 noites a R$ 1.119, parando em Tenerife e Ilha da Madeira.

Pacote mais barato

Três noites partindo de Santos e visitando Itajaí e Porto Belo, a R$ 859 – saídas em 2015: 29 de novembro; 2, 5, 8, 11, 14 e 17 de dezembro; em 2016: 31 de janeiro; 3, 13, 16, 19 e 26 de fevereiro; 4 de março

SOVEREIGN

Dedicado a roteiros no Brasil, faz paradas no Rio e em Búzios em quatro minicruzeiros de três noites e em 18 com uma noite a mais. Há embarque em Santos, no Rio e em Salvador. Comporta até 2.733 passageiros, que podem usufruir de duas piscinas, oito bares e lounges e cinco restaurantes (o Wú Fusion não está incluído nos pacotes).

Festas

Quem quer passar a meia-noite de 31 de dezembro em Copabacana pode embarcar para uma viagem de seis noites, visitando também Búzios e Paranaguá (R$ 3.977, para saída de Santos, no dia 28; ou

R$ 4.253, do Rio, no dia 29). No carnaval, o navio para no Rio no domingo da folia – sai de Santos em 6 de fevereiro (quatro noites com parada em Búzios, por R$ 2.248). O Sovereign fica no Brasil de 26 de novembro a 6 de março, quando zarpa de Salvador rumo a Barcelona. Na travessia de 13 noites, a R$ 915, faz escalas em Tenerife, Casablanca e Gibraltar.

Pacote mais barato

Com partida do Rio e escalas em Santos e em Búzios, quatro noites saem por R$ 879. Partidas em 2016: 4, 14, 18, 22,

26 e 30 de janeiro; 3, 11, 15, 19 e 23 de fevereiro