Os detalhes do prédio encantam desde o início, com seu clássico piso quadriculado em preto e branco e uma recepção minimalista que mais parece uma bilheteria de teatro. O universo da música é uma constante e os quartos têm desde instrumentos musicais a vitrolas com seleções de vinis preparadas pela Amoeba. A chegada do hotel tem levado lojas e restaurantes descolados para a região. De frente para o Ace, do outro lado da rua, um trabalho do artista britânico Banksy ajuda a compor a atmosfera cool da região.

E, se o interesse for por arte de rua, a passagem pelo Arts District, ali mesmo em Downtown, é obrigatória. A profusão de belas imagens rouba o olhar o tempo todo. É preciso ficar atento para não perder os detalhes. Nas calçadas, nos postes, nos hidrantes e, claro, nas paredes. São murais gigantescos que enchem de cor e beleza o badalado bairro, frequentado principalmente por hipsters.

Em março, o coletivo goiano de ilustradores e designers Bicicleta Sem Freio fez uma das maiores ilustrações da região, em um prédio de cinco andares na Boyd Street, 420. Um dos ilustradores, Renato Reno, contou que foram três fachadas e mais um anexo do prédio (mais informações nesta página).

De todo mundo. O universo de Downtown tem muito mais para ser descoberto. Uma maneira para isso é visitar os vários bairros étnicos que compõem a diversidade da região. O Farmers Market (farmersmarketla.com), espécie de mercado municipal, é o microcosmo desse universo, com suas barracas de comida de todos os cantos do mundo. Com preços bastante acessíveis, é ideal para fazer uma pausa gastronômica.

Ou dá para conhecer os sabores de Downtown e os traços culturais dos imigrantes de diversos países que convivem na região em um mesmo passeio. Com a proposta de desbravar a área pela culinária com pitadas de cultura, o programa Ethnic Neighborhoods Food & Culture Tour da Urban Adventures (urbanadventures.com) passa por sete restaurantes e três supermercados em Koreatown, Little Armenia e Thai Town. O passeio, de 3h30 a 4 horas, custa US$ 86 (R$ 190). Paladares conservadores devem ser avisados: há pratos e ingredientes nada comuns para o gosto ocidental. / R.T.