Puro relax em um complexo de águas termais

O espaço funciona há 15 anos, com paisagismo inspirado nos jardins japoneses, dividido em duas áreas. O Spa Centre tem clima intimista - a pedida ali é participar de um dos tratamentos e, depois, relaxar em uma das piscinas. Já na área do Bath House há muitas famílias e grupos de amigos, que se encontram para animados piqueniques.

Entre as piscinas, duas, chamadas de Hilltop, são as mais disputadas no fim da tarde. Enquanto relaxa na água naturalmente aquecida, é possível assistir ao pôr do sol. Entrada: AUD 30

(R$ 60). Mais: peninsulahotsprings.com. /A.M.