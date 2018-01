Quais os documentos necessários para viajar? Brasileiros podem viajar com RG para os países do Mercosul, desde que o documento tenha no máximo 10 anos. “Mas você depende da boa vontade do oficial da imigração, que pode ou não aceitar o documento”, lembra Gabriel Britto. “Já o passaporte tem validade, não deixa dúvidas.” Por isso, é mais garantido viajar com o seu. O processo começa no site da Polícia Federal.