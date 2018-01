Qual a melhor maneira de se locomover em uma viagem?

Para passear por cidades grandes e médias, o carro alugado tende a ser um estorvo (basta lembrar do sufoco para estacionar o seu próprio carro na sua cidade de origem; vai ser igual, com o fator desconhecimento das regras locais). Já nas viagens entre cidades, é boa opção quando não existe trem e são poucas as linhas de ônibus. Nesse caso, lembre-se de que GPS falha bastante. Tenha em mãos também um mapa rodoviário.