Qual feriado é mais vantajoso viajar no 2º semestre?

O brasileiro que quer aproveitar os feriados prolongados no segundo semestre para pegar a estrada terá três boas oportunidades para isso ainda este ano. Independência (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro) proporcionarão quatro dias de descanso cada um. Mas qual deles compensa mais no bolso? Afinal, a crise está aí e viajar nos três não é para qualquer um, não é mesmo?

Para ajudar na sua escolha, pesquisamos nos sites de agências de viagem e de companhias aéreas para ver qual era a data ideal para não pesar no orçamento. Na maioria dos casos, a maior vantagem é para quem vai viajar em 12 de Outubro.

Para quem for viajar em setembro, por exemplo, o preço médio da passagem cotados no ViajaNet foi de R$ 497. Finados é o feriado mais caro: R$ 614. Já para as comemorações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida (e que coincidem com o Dia das Crianças), uma viagem sai em média por R$ 474, 20% mais barato que em 2016. Mesma conclusão chegou o Decolar.com, que aponta o 12 de Outubro como melhor período para viajar.

Para se ter uma ideia da diferença, Fortaleza, o quarto destino mais procurado na data até o momento, segundo o Decolar.com. O preço do pacote de quatro noites no site é R$ 1.342 para o feriado 12 de Outubro (R$ 1.441 em 7 de Setembro e R$ 1.375 em 2 de Novembro) Já só as passagens, de acordo com o Viajanet, custam R$ 446 para o feriado de Nossa Senhora Aparecida e R$ 1.609 em Finados. Para Florianópolis, custa R$ 384 em outubro e R$ 1.048 em novembro.

Pesquisando no site Quanto Custa Viajar, 12 de Outubro também é uma boa data em relação ao preço das passagens. Fortaleza custa R$ 1.094 e Florianópolis, R$ 427. Na Gol, a passagem para a capital do Ceará também é vantajosa no Dia das Crianças: sai por R$ 589 contra R$ 791 no 7 de Setembro e R$ 683 em Finados.

Já no de acordo com a Kayak, o melhor feriado para se viajar é em novembro. Dentre os cinco destinos mais procurados até o momento em cada uma das três datas avaliadas, a vantagem é realmente comprar com antecedência e deixar mais para o fim do ano para fazer as malas. Uma viagem para o Rio de Janeiro, um dos destinos que figuram entre os mais procurados nas três datas segundo o site, sai por R$ 542 no feriado de Finados contra R$ 691 em outubro e R$ 673 em setembro. Fortaleza está custando em média R$ 1.350 para viagens entre 2 e 5 de novembro. Entre 12 e 15 de outubro, o valor é de R$ 1.548. Brasília fica em R$ 574 ante R$ 661 no feriado de Nossa Senhora Aparecida e R$ 1.022 nas comemorações da Independência.

Movimento inverso foi observado nos outros dois feriados, em que houve aumento do preço médio, segundo o Viajanet. Finados, que em 2016 custava em média R$ 384, passou para R$ 614. Já Independência teve um aumento menor: de R$ 427 para R$ 497.

Um pacote para Natal, a cidade mais procurada no Decolar.com para o 7 de Setembro, começa em R$ 1.267 por pessoa, com hotel e voo no site de busca. O mesmo pacote um mês depois, pegando o feriado de 12 de Outubro, tem preço de R$ 1.001. Na CVC, Natal custa R$ 1.389 por quatro noites em outubro, chegando a custar R$ 1 656 em setembro e R$ 1.455 em novembro.

Na Azul Viagens, a dica para se pagar menos é Bonito (MS): R$ 1.408 por pessoa no dia de Nossa Senhora Aparecida.

Boas opções

Apesar da maior parte dos valores mais atrativos estarem em outubro, há ofertas nos três feriados. Em Finados, por exemplo, o ViajaNet indica que é possível ir para o Rio de Janeiro pelo preço médio de R$ 287, o mais barato das três datas. Recife é outra boa opção: o preço médio é de R$ 473. Curitiba também é destino mais em conta em setembro: R$ 311, em média.

Para curtir a folga da Independência (cujo preço médio é de R$ 497), os melhores preços entre os mais buscados são para Florianópolis (R$ 379) e Salvador (R$ 684). Nos pacotes, uma busca proporciona boas opções fora do 12 de Outubro. A cidade mais procurada para se comemorar o descanso do Dia das Crianças, Salvador, começa em R$ 829. É o preço mais caro das três datas: R$ 824 para 7 de setembro e R$ 720 para 2 de novembro.

Mesma coisa com Maceió: na CVC, o preço mais em conta é para viajar em Finados: R$ 1.212, sendo o mais caro durante a comemoração da Independência: R$ 1.627. Já segundo busca no Decolar.com, o feriado de Nossa Senhora Aparecida é o mais caro: R$ 1.013, com Finados sendo o mais barato: R$ 685.

Com os pés do chão

Quem prefere algo mais perto de São Paulo tem como opção pacotes de diversos hotéis. Em Ibiuna, 75 km da capital, por exemplo, o Hotel SPaventura Ecolodge faz o pacote para finados mais barato que para os outros dois feriados: R$ 2.100 contra 2.800.

Para quem torce para dar praia no segundo semestre, em Camburizinho, 160 km de São Paulo, o hotel Villa Bebek está oferecendo descontos em todos os feriados, mas com destaque para o 7 de Setembro, que chega a custar R$ 1.946,50 (o preço regular é R$ 2.290). Também perto do mar, o Panorama Hotel Guarujá aposta nas comemorações de Independência: R$ 1.185 o pacote de quatro noites.

Em Nazaré Paulista, o Hotel Estância Atibainha oferece um desconto de 15% em todos os feriados que restam em 2017. A Marina Confiança, em Bragança Paulista (SP), oferece seu chalé mais básico por R$ 1.152 (preço normal de R$ 1.280) no 7 de Setembro, em 12 de Outubro e 2 de Novembro. Já o Mavsa Resort, Convention & Spa, que fica em Cesário Lange, a 150 Km, tem diárias a partir de R$ 1.824 (contra R$ 2.027 de seu valor convencional).