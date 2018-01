Qual vai ser o destino turístico de 2016?

Crise econômica, menos dinheiro no bolso, dólar (euro, libra...) nas alturas.

Sim, sabemos de tudo isso. Mas viajar continua sendo uma das melhores coisas da vida e, com bastante planejamento e estratégias para economizar, é possível embarcar - se não para o destino dos sonhos, para aquele outro que cabe no orçamento atual e pode ser igualmente interessante.

Por isso, queremos sua opinião: quais você acha que serão os destinos turísticos mais queridos de 2016, no Brasil e no exterior?

Para indicar seus preferidos, use as hashtags #meudestino2016 e #viagemestadao no Twitter e no Instagram. Aproveite para postar suas fotos.

Os destinos mais votados por leitores entrarão na nossa lista de Top 10 Destinos 2016, em edição especial a ser publicada em 15 de dezembro.