Quando comprar se torna mero detalhe

Para visitar a londrina Late Night Chameleon Cafe é preciso fazer reserva pelo appointments@ln-cc.com. Lá, perca-se nas sete salas com conceitos próprios, sempre com muita madeira, onde roupas e acessórios de designers internacionais estão nas araras. Há um espaço de som vintage e biblioteca com títulos diversos. Site: .ln-cc.com.

Freitag

A loja de bolsas mais famosa da Suíça funciona em uma pilha de 17 contêineres, em Zurique. Os andares de compras são os quatro primeiros, onde os modelos, feitos de material reciclado, estão a mostra. O alto do último contêiner é uma espécie de mirante, onde o chão sempre treme. Site: freitag.ch.

Merci

Além de linda, a Merci, em Paris, sustenta uma boa causa: o lucro é doado para entidades que ajudam mães carentes de Madagáscar. Em um espaço com decoração ora clássica, ora descolada, vende roupas, livros e móveis de segunda mão. Site: merci-merci.com.

Pulp Lab

Uma das várias lojas colaborativas de Nova York, reunindo em um espaço marcas independentes que mesclam estilo, cultura, moda e design. Também funciona como laboratório de experimentação, com espaço para desfiles, exposições e eventos. Site: pulplab.com.