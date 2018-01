Quando estou em casa, tudo parece ficar bem

Localizado a poucos metros do Cavern Club, o prédio chama de longe a atenção de quem passa pela Rua North John, no centro da cidade. Do lado de fora do primeiro andar, esculturas de John, Paul, George e Ringo decoram a fachada do hotel e atraem grupos de fãs desesperados por uma foto.

Os 110 quartos foram decorados individualmente com fotos, brinquedos e itens de colecionadores referentes ao passado dos Beatles. Há, porém, duas suítes especiais dedicadas a Paul McCartney e a John Lennon.

Enquanto o quarto batizado com o nome de Paul é mais moderno e colorido, o de John é marcado por um gosto clássico e conta com uma réplica do piano branco do vídeo da música Imagine. Ficar hospedado nesses suítes exige um investimento mais alto: as diárias variam entre 750 e 950 libras (R$ 2.600 a R$ 3.300) e incluem, entre outros mimos, café da manhã para duas pessoas, uma garrafa de champanhe e acesso ilimitado ao frigobar.

O hotel ainda conta com dois bares, um restaurante e uma casa de shows, onde bandas se revezam todas as noites de sexta-feira e sábado tocando clássicos dos Fab Four.

Opção econômica. Para os que não podem desembolsar as muitas libras necessárias para se hospedar ali, mas também gostariam de ficar em um hotel na região, uma opção mais em conta é o Z Hotel (thezhotels.com/liverpool), igualmente situado na Rua North John, a duas quadras do Hard Day's Night.

O hotel, moderno e descolado, dispensa luxos como serviço de quarto, mas tem instalações bem equipadas e confortáveis. Os quartos, compactos e com acesso liberado à rede de Wi-Fi, têm diárias por cerca de 40 libras (R$ 140).