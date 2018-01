Quantos países tem o mundo?

Sem dizer em que parte do planeta está no momento (seria ainda a Bulgária?), nosso correspondente responde à pergunta da semana:

Mr. Miles: acompanho assiduamente a sua coluna e reparei que, nesses mais de cinco anos, o número de países que o senhor visitou jamais foi atualizado. O senhor não tem visitado lugares novos? Ou existe algum erro na contagem publicada? - Mauricio S. Viegas, por e-mail

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

*Sobre esse tema, Mr. Miles foi questionado novamente em março de 2016, quando esta coluna foi atualizada. E fez uma recontagem para matar a curiosidade de seus leitores que você pode ler aqui.

A seguir, a resposta da época:

"É uma boa pergunta, my friend. Lamento, however, que ela se repita, de uma forma ou de outra, tão assiduamente. Deixe-me tentar explicar esse problema de uma vez por todas: como muitos de meus leitores sabem, jamais fui um colecionador de países. Therefore, nunca tive a preocupação de contá-los nem de colocar alfinetes em um mapa-múndi.

O número que se vê ao pé desta coluna é apenas o resultado de um levantamento superficial que fiz, nos anos 1960, a pedido de uma apaixonante repórter do jornal San Francisco Chronicle. Confesso que o produzi pelo único motivo de conseguir marcar um novo encontro com ela. Portanto, I’m afraid, ele não tem nenhum critério.

Nevertheless, surpreende-me o interesse das pessoas por tais pormenores. Assim, quando vi o seu e-mail, resolvi dar uma olhada no atlas que existe na casa de tia Muriel. É um exemplar bem novo e atualizado. Constatei, inicialmente, que - oh, my God! - eu já estive em todos os países do planeta.

Se bem que, numa análise mais profunda, há uma série de incongruências. Já visitei, for instance, a União Soviética. E, como naquele tempo tanto a Geórgia quanto a Ossétia do Sul pertenciam à União Soviética, então deveria incluí-las em minha lista. Mas é claro que estive na Geórgia e na Ossétia mais tarde. Então, what I’m supposed to do? Excluir a União Soviética? Mas como, se eu a conheci?

Raciocínio um pouco diferente se aplica a Burkina Fasso. Eu não me lembro de ter ido a esse país. Mas, veja só: fui algumas vezes a Alto Volta, o nome anterior de Burkina Fasso. Então, será que conheço ou não conheço o país, dentro do critério simples de tê-lo visitado?

Do you see, Morris? Que inútil é encarar esse exercício! Visitar um lugar não significa conhecê-lo. Algumas vezes, nem mesmo visitá-lo 20 ou 30 vezes ajuda a formar uma impressão definida. In fact, my friend, nem se sabe quantos países existem. Diversas fontes confiáveis divergem sobre o tema.

A ONU conta 193 (número de janeiro de 2015), mas o Banco Mundial jura que são 229. A Fifa tem 209 países associados, mas, entre eles, quatro pertencem a nós, do Reino Unido. Porque, besides England, participam das competições mundiais a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. Todos territórios da rainha Elizabeth!

De minha parte, dear Morris, prefiro acreditar nos números que me foram passados por mr. J. M. (um alto executivo da Visa, que prefere manter seu nome em sigilo). Segundo ele, estabelecimentos de 249 países enviam, mensalmente, suas faturas para a empresa.

Ora, me parece impossível inventar um país apenas para aceitar um cartão de crédito. Don’t you agree?

MR MILES É O HOMEM MAIS VIAJADO DO MUNDO. ESTEVE EM 132 PAÍSES E 7 TERRITÓRIOS ULTRAMARINOS.