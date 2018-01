Quarteirão gastronômico em Londres

Os chefs londrinos sempre abasteceram ali sua despensa. E não é que o Borough Market, em South East, acabou virando o centro de uma área repleta de opções gastronômicas? Destino certo se você quiser fugir de gordura saturada na forma de fish and chips.

Vinopolis

Instalado num armazém vitoriano, é um complexo que inclui dois restaurantes (na foto, o Wine Wharf), loja de vinhos e espaço para degustação. As sessões começam em nada absurdas 19 libras. Dá para reservar pelo site vinopolis.co.uk.

Queijos

As peças redondas e amarelinhas, logo na entrada do Neal"s Yard Dairy, já são um chamariz e tanto. Lá dentro, o melhor da produção artesanal do Reino Unido e da Irlanda, além de queijos franceses e italianos. Lugar para comprar e também para fazer degustações. A próxima, de especialidades da montanha, sairá por 50 libras.

Mais: nealsyarddairy.co.uk.

Mercado

Alcachofras, todos os tipos existentes de cogumelos, frutas e legumes orgânicos, carnes, peixes. Fora as delícias para comer ali, ao lado das barracas. Não é à toa que o Borough Market começa a entrar também no roteiro turístico. Quer almoçar? Suba no mezanino e aproveite o Fish!. Mais: boroughmarket.org.uk.

Beliscos

Se for escolher uma torta na loja Sillfield Farm, dentro do mercado, peça a recheada com carne de porco. Os animais são criados por quem está ali na linha de frente, vendendo o produto.

Ostras

No Oyster House, usar o adjetivo frescura só se for para falar das ostras, vindas da própria Inglaterra e da França. Mais: wrightbros.eu.com.