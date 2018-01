Quarto que derrete no calor A experiência. O pequeno avião aterrissa na pista menor ainda do Aeroporto de Kiruna, no extremo norte da Suécia. Há duas maneiras de chegar ao Ice Hotel, todo feito de gelo, no vilarejo vizinho de Jukkasjärvi: de carro ou em um trenó puxado por doze cachorros. Escolho os huskies. Em que outra situação eu poderia viver meu momento de Papai Noel?