Quatro conselhos úteis

Para ter sucesso em sua busca é preciso pesquisar antes sobre a cidade para onde pretende viajar. Uma eventual má localização acaba comprometendo todos os pontos positivos que um apartamento possa ter.

Jogue o endereço do apartamento no Google Maps (mesmo que o site não forneça o número exato do prédio) e confira a distância do centro e do metrô.

Veja se a linha é interessante consultando a página UrbanRail.net, que traz todos os metrôs do mundo.

Mais tempo, menor preço

Em muitas agências a diária fica mais em conta a partir de sete dias de permanência. E cai ainda mais se você ficar 14 ou 28 noites. Isso ocorre porque a taxa de intermediação das imobiliárias costuma ter um teto, barateando as permanências mais longas.

Economia total

Quer gastar ainda menos? Durma na sala. A economia em relação a hotéis é mais evidente quando você viaja em grupo e aluga um apartamento com sofá-cama na sala. Leve em conta, porém, as consequências de dividir um pequeno banheiro entre muitos ocupantes.

Fique conectado

Internet é mais importante que TV. Prefira apartamentos com banda larga instalada - eles são cada vez mais comuns. Leve um laptop e você vai poder conferir todos os seus trajetos, comprar ingressos e passagens, reservar horários de visita a museus, checar a meteorologia e falar pelo Skype com o pessoal que ficou no Brasil.