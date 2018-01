Quatro décadas do reino encantado

Sinônimo de diversão e magia para crianças e adultos do mundo todo, o parque vai presentear o público que estiver por lá na data com uma festa, cujos detalhes estão sendo guardados como segredo secretíssimo. Por enquanto, sabe-se que haverá um show diante do icônico castelo da Cinderela, que tem 57 metros de altura. Além do tradicional Wishes, espetáculo de música e fogos de artifício que ocorre todos os dias, exatamente sobre as 18 torres do castelo.

Mais cedo, a partir das 10 horas, será dada a largada à Meia Maratona Wine and Dine. Os corredores percorrerão um trajeto entre o ESPN Wide World of Sports e o Epcot.

O Magic Kingdom não foi o primeiro parque construído por Walt Disney - a Disneylândia, na Califórnia, é 16 anos mais antiga. Mas era a menina dos olhos de seu criador, que, no entanto, não sobreviveu para ver o sonho realizado. Walter Elias Disney morreu cinco anos antes, em 1966, e o Magic Kingdom foi inaugurado por seu irmão, Roy Disney.

Até novembro, além das brincadeiras mais concorridas, como o espetáculo inspirado no filme Monstros S.A., a atração em 3D Mickey's PhilharMagic e a montanha-russa Space Mountain, o Magic Kingdom apresenta a Mickey's Not-So-Scary Halloween Party (Festa de Halloween Não-Tão-Assustadora do Mickey). Os frequentadores são incentivados a usar fantasias e pedir doces na brincadeira de trick-or-treat (doce ou travessura). Informações e ingressos: disneyworld.disney.go.com.

Mundo de Pandora. As florestas, montanhas flutuantes e árvores mágicas de Pandora, planeta fictício criado por James Cameron para o longa Avatar, ganharão exemplares reais. A The Walt Disney Company anunciou, na semana passada, um acordo firmado com o diretor para construir atrações temáticas relacionadas ao filme dentro de seus parques pelo planeta.

A primeira delas será instalada no Animal Kingdom, o caçula dos quatro parques da Disney em Orlando (os outros são MGM e Epcot), inaugurado em 1998. A construção está prevista para começar em 2013.