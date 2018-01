Quatro dias de caminhada até a Cidade Perdida Depois de quatro dias de andanças, o que inclui subidas para se chegar a 1.100 metros de altitude, a recompensa: uma rede de vilarejos de 200 hectares, cheia de caminhos de pedra, muralhas e praças circulares, dentro do belíssimo Parque Nacional Tayrona. Construída por volta do ano 800, a Cidade Perdida do povo tayrona foi abandonada em meados de 1550, após a chegada dos espanhóis. E redescoberta em 1976 pelo Instituto Colombiano de Antropologia. Para chegar lá, o pacote de seis dias, com guia, refeições e barracas custa a partir de US$ 400 por pessoa, com a Turismerk (turismerk.com).