Cinco filmes inspirados no Caminho de Santiago

Por muito tempo o Caminho de Santiago ficou esquecido. Para se ter uma ideia, em 1986, 1.801 pessoas receberam a compostela, o certificado de peregrino - em 2014, foram 237.886. É indiscutível que o percurso, seja pelo viés religioso ou puramente de autoconhecimento é um tema atraente para as lentes. A fé alheia encanta e os motivos pelos quais as pessoas se põem a caminhar por mais de 800 quilômetros inspiraram ficções e comédias, além de fortalecer documentários. Conheça cinco filmes que ajudam a entender a mística do Caminho.

1. Walking The Camino - Six ways to Santiago (2014)

Lançado no ano passado, o documentário conta a história de seis peregrinos. O tom é quase de reality show, mas a sensibilidade da direção de Lydia B. Smith fica evidente a cada tomada. A equipe de filmagem segue os peregrinos ao longo do caminho, andando o tempo todo ao lado deles. Sensível, a obra mostra como as razões podem ser diferentes, mas o caminho é um só. Pode ser adquirido pelo iTunes, Amazon ou clicando aqui.

2. The Way (2010)

Protagonizado por Martin Sheen, o sensível filme produzido por seu filho, o ator Emilio Estevez (que também atua no longa) narra a história de um pai americano (Tom) que atravessa o Oceano Atlântico para resgatar o corpo do filho, que morreu no Caminho de Santiago. Inesperadamente, ele decide fazer o percurso, atrás de algo que ele mesmo não sabe o quê. A trama revela relacionamentos inesperados, gente chata, monotonia e muito aprendizado. O filme completo está disponível abaixo (em inglês).

3. Onde está a felicidade? (2011)

O tom meio debochado segue a linha que fez sucesso nas comédias românticas nacionais nos últimos anos. Mas o filme dirigido por Carlos Alberto Riccelli consegue ir além do mote de uma briga de casal para questionar o que é repensar a si mesmo e a satisfação pessoal. Para isso, o cenário escolhido é o Caminho de Santiago, onde a chef de cozinha Teodora (personagem de Bruna Lombardi) ruma para a Espanha com o amigo Zeca (Marcello Airoldi) e a espanhola Milena (Marta Larraldi), levando a tiracolo uma mala de rodinhas.

4. Paulo Coelho on the road to Santiago de Compostela (2010)

No documentário, o escritor Paulo Coelho percorre alguns do principais pontos do Caminho de Santiago, voltando aos lugares que o inspiraram em seu livro O Diário de um Mago. Publicado em 1988, o livro foi um dos responsáveis pela popularização do roteiro. Ao longo de 42 minutos, o filme lança um olhar sobre o universo místico que envolve a relação do autor com o lugar.Abaixo, o filme completo (em inglês, com legendas em espanhol).

5. Um Caminho de Santiago (2010)

Documentário longa metragem já visto por mais de 25 mil pessoas e distribuido de forma independente no Brasil e na Europa, já vendeu mais 7 mil DVDs no País. O filme de Guilherme Sikora narra o Caminho Francês em sua totalidade, com informações técnicas sobre o Caminho, entrevistas com hospitaleiros, dados e análises históricas. A fotografia outonal, com sol e vegetação típicos da época, proporciona interessante imersão aos espectadores. Foi premiado no Art&Tur, festival de filmes de viagens e cultura, na edição de Barcelos, em Portugal, em 2013. Pode ser adquirido na Livraria Cultura e no site amigosdocaminhodesantiago.com.br.