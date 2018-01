Que tal trocar sua casa com a de outro viajante? Outra forma bastante popular - e também econômica - de viajar sem depender de hotel é a troca de casa. Existem sites especializados em promover o intercâmbio entre moradores de diferentes partes do planeta. É simples: enquanto você fica em alguma das casas cadastradas nas páginas, o dono dela vai para a sua. O maior portal do gênero é o Home Exchange (www.homeexchange.com), com 36 mil membros em 130 países. Para fazer parte da rede, é preciso pagar taxa de US$ 9,95 por mês, que dá direito a uma filiação anual ilimitada. O site tem versão em português, o TrocaCasa (www.trocacasa.com).