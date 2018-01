Que tal uma bem servida dose de... oxigênio?

O oxigênio sai de frascos borbulhantes e coloridos, no melhor estilo laboratório de cientista maluco - uma sessão de doze minutos custa US$ 10.

Na hora da fome, nada de encarar lanchonetes com compridas bancadas e muita fritura. A cidadezinha conta com bons restaurantes, vários deles instalados em imóveis rústicos de madeira. É o caso do Alpino Vino, novo point ao lado do elevador Gold Hill Express, que lembra um chalé nos Alpes italianos. Procura uma refeição mais casual? Siga até o Giuseppe"s, no topo do elevador 9. Os carnívoros se sentem à vontade em Telluride. Para saborosas costeletas de cordeiro (US$ 28), experimente o Palmyra (136 Country Club Drive; thepeaksresort.com). Ou afrouxe o cinto no Fat Alley BBQ (122 South Oak St.), onde é possível pedir churrasco de costelinhas no estilo texano ou frango frito (US$ 10 a US$ 15). A cerveja Schlitz sai por US$ 1. Feche a noite com um bom drinque no Allred"s (allredsrestaurant.com), com vários tipos de cervejas artesanais.