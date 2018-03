Em 360 graus, um olhar sobre Quebrada de Humahuaca e vinícolas de Cafayate

A província de Jujuy, ao norte da Argentina, é o ponto de partida para desbravar os vales e cerros que formam a Quebrada de Humahuaca, uma região repleta de povoados simples e um colorido que salta aos olhos, Salta e Cafayete, cidades cortada pela Ruta del Vino, que é repleta de vinícolas. Confira como foi a visitação desses locais nos vídeos em 360º gravados pela nossa repórter Mariana Goulart. E como trilha sonora, acompanhe a playlist criada especialmente para esta matéria.

Bodega del Esteco

A tradicional Bodega El Esteco, no coração dos Vales Calchaquies, foi fundada em 1892 e produz nove rótulos de vinhos, de diferentes uvas plantadas a mais de 1.800 metros acima do nível do mar. Confira o passeio pelos parreirais no vídeo em 360º.

Serranías del Hornocal

Localizada em Humahuaca, a Serranías del Hornocal é uma cadeia de montanhas que ultrapassa os 4 mil metros de altitude com os picos mais coloridos do mundo. O período da tarde é o melhor para observar suas cores, veja mais detalhes da visita pelo vídeo abaixo.

Paseo de los Colorados

Um trajeto de três quilômetros em meio às montanhas mais coloridas da América do Sul. Esse é o Paseo de Los Colorados, que fica no povoado de Purmamarca, no norte da Argentina.