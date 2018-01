Queijos especiais

O que eu não sabia até entrar nessa lojinha bem arrumada era que a Escócia era responsável por um pequeno mas soberbo acervo de queijos de fazenda. Numa tarde úmida, o afável Mellis, de 49 anos, que abriu sua loja, Iain J. Mellis Cheesemonger (www.mellischeese.

co.uk) em 1993 após 15 anos trabalhando na indústria queijeira, ofereceu-me uma aula deliciosa.

"Não fabricamos muitos queijos, mas ele tem muito caráter", disse, enquanto eu provava um pouco de rimbister, um queijo de fazenda de Orkney crocante e levemente cítrico, produzido com leite de vaca não pasteurizado. Adorei a nota trufada do aveludado Bishop Kennedy, nomeado por um bispo de St. Andrews do século 15 e outro queijo de leite de vaca não pasteurizado. "A casca é lavada com uísque de malte durante o estágio de maturação", contou Mellis. Mas foi o choque de prazer causado pelo vibrante azul do fabricante de queijos Ruaraidh Stone, produzido numa cervejaria perto do mar, que me tornou um amante de queijo escocês. Agora, nunca vou à Escócia sem passar pela loja do Mellis em Edimburgo, ou em uma de suas cinco outras lojas espalhadas pelo país. / ALEXANDER LOBRANO