Queijos, mel e outros deliciosos achados regionais

Comida e música são os destaques do Festival Minas Fogão e Viola, que ocorre no início de setembro, e é uma celebração das tradições locais, com pratos típicos e violeiros regionais.

Outro clássico da região é o Mel Mandala (melmandala.com.br), produzido pelo apiário homônimo no bairro de Campo Redondo. Para um menu típico das alturas mineiras, o Restaurante Sobradinho (35-3363-2217) serve truta ao molho de champignon (R$ 45, para duas pessoas). / F.M.