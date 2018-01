Quem casa quer superbangalô

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ACEITO: O luxo de Ganchos e Klaroa

COM PISCINA PARTICULAR

É o cúmulo da privacidade: não precisar sair do quarto nem para ir à piscina. No gênero, os mais luxuosos ficam no alto da colina na Ponta dos Ganchos, em Santa Catarina. O maior tem 300 metros quadrados e uma academia privativa (www.pontadosganchos.com.br; de R$ 1.920 a R$ 3.360, com refeições e petiscos).

Os bangalôs com piscina do Kiaroa, numa praia deserta da Península de Maraú, misturam Oriente com Bahia (www.kiaroa.com.br; de R$ 1.585 a R$ 2.350, com jantar). Os mais cobiçados do Brasil estão no Nannai, em Porto de Galinhas, muitos deles em torno de um espelho d'água que imita uma laguna polinésia. Pena que a intimidade seja devassada pelo predinho de apartamentos convencionais ao lado (www.nannai.com.br; de R$ 1.225 a R$ 2.475, com jantar).

Isso não é problema na Estrela d'Água, em Trancoso, onde as suítes master são cercadas por altos muros (estreladagua.com.br; de R$ 1.280 a R$ 1.400). No Txai, em Itacaré, os dois bangalôs com piscina estão debruçados no morro (www.txai.com.br; R$ 1.600).

Mas a melhor relação diária versus piscina fica com os quatro superbangalôs da Pousada do Toque, na Rota Ecológica alagoana (www.pousadadotoque.com.br; de R$ 720 a R$ 1.265, com direito a jantar).

COM HIDRO

Se uma bela jacuzzi já proporcionar o clima que você procura, considere os bangalôs com hidro na varanda do Pestana Angra (www.pestana.com; tarifa promocional a R$ 643) ou da Pousada Zé Maria, em Fernando de Noronha (www.pousadazemaria.com.br; R$ 1.648).

Na Toca da Coruja, em Pipa, os bangalôs têm cara brasileira e hidro ou banheira na varanda (tocadacoruja.com.br; R$ 890). Já na charmosa Aldeia Beijupirá, na Rota Ecológica alagoana, a jacuzzi fica no banheiro - mas é dupla (www.aldeiabeijupira.com.br; de R$ 360 a R$ 420).

Alguns daqueles hotéis com piscinas nos bangalôs também oferecem versões só com hidro - como o Ponta dos Ganchos (R$ 1.480, com refeições e petiscos), o Txai (R$ 1.300) e o Kiaroa, que inaugurou uma ala de bangalôs muito espaçosos (95 metros quadrados) com jacuzzi externa (R$ 1.585, com jantar).

Caso ofurô faça mais o seu estilo, dê uma olhada nos chalés jardim da Pousada do Toque (R$ 620, com jantar) ou nos bem-resolvidíssimos bangalôs da Pousada Maravilha, em Noronha, com vista para a Baía do Sueste (www.pousadamaravilha.com.br; R$ 1.900).

EM PRAIAS DESERTAS

Piscina? Ofurô? Para quê, quando dá para ir à praia e não encontrar ninguém? Poucos superbangalôs são mais escondidos do que os da estilosa Fazenda da Lagoa, em Una (www.fazendadalagoa.com.br; R$ 800), ou do arrojado Hotel Tauana, perto de Corumbau (www.tauana.com; R$ 1.430, com três refeições).

Também no Corumbau, pertinho da vila, você encontra o luxo sustentável dos chalés da Vila Naiá (vilanaia.com.br; R$ 1.400, com três refeições) e a sofisticação mais convencional da Fazenda São Francisco (www.corumbau.com.br; R$ 1.350, com três refeições).

Ainda na Bahia, a Fazenda Calá está num canto sossegado da Praia do Espelho. Dá para escolher entre os bangalôs pé-na-areia ou no morro (www.fazendacala.com.br; R$ 390 a R$ 540).

E querendo levar a sua lua de mel para uma ilha deserta, fique com um dos chalés rústico-chiques da Ilha do Papagaio, ao sul de Florianópolis (www.papagaio.com.br; R$ 412 a R$ 844).