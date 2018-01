Quem viaja é de paz

"My dear friends: tive o dia inteiro para refletir sobre as questões que vocês me colocaram enquanto conduzia minha moto com esquis pela paisagem monótona do inverno canadense. Foi, digamos, uma forma de esquentar a alma, já que o corpo parecia prestes a ruir com a temperatura de 30 graus negativos. Acho que estou um pouco fora de forma para jornadas dessa espécie, mas nem o tempo, nem a inexorável decadência das moléculas de que sou feito são capazes de me chamar à razão. Quando tenho a oportunidade de viver uma nova experiência, simplesmente não resisto, ainda que meus bigodes congelem e meu nariz pareça prestes a cair no primeiro acidente do terreno. But, well, pelo menos os albergues são quentes e têm estoques consideráveis de bebida alcoólica. Escrevo-lhes ao lado de um copo de armagnac, já que o uísque canadense me parece tão falso quanto uma nota de 2 pounds e 45 pennies.

Nessa imensidão congelada, my friends, as muitas guerras que atormentam e amedrontam viajantes parecem tão obtusas quanto os que as patrocinam. No caso da Síria, for instance, o monarca é um janota que escraviza seu povo, em luta contra opositores que, unfortunately, em caso de vitória, provavelmente farão o mesmo. No Egito está ocorrendo o mesmo. Foi-se um déspota, veio outro déspota. Acho que o mundo é sempre conduzido para conflitos quando tolos ou bárbaros assumem o poder. O ridículo de suas atitudes só é consagrado com o tempo.

Guerra, my friends, é para quem não tem amigos. Já disse isto uma vez: quando você conhece pessoas de carne e osso, frequenta suas casas e partilha de seus cotidianos, verifica que os povos são, actually, muito parecidos, preservadas suas particularidades. Quem viaja não faz guerra. Quem viaja é da paz.

Lembro-me do tempo em que a guerra era um assunto de cavalheiros e os inimigos se enfrentavam com olhos nos olhos. Hoje, my God, a guerra é uma coisa impessoal. O atirador faz pontaria num alvo colorido na tela de seu radar e dispara. É tudo um macabro videogame, como se não houvesse ninguém por trás dos pixels da telinha.

It's awful! Acho que vou tomar mais um golinho antes de continuar…

Well, my friends: o armagnac controlou minha indignação. Mas não vou deixar de continuar sonhando com a paz em todo o planeta. Acho, inclusive, que isso responde a outra questão que os leitores têm me colocado. Não dá para viajar para lugares conflagrados?

So, keep dreaming! Mantenham-se sonhando! Leiam, informem-se, viajem sem sair da poltrona se for o caso. Mas não se apequenem, my friends. Uma semana conhecendo um lugar novo vale mais do que trocar de automóvel para ganhar 200 cilindradas e um par de bancos de couro. Vale mais do que um televisor de 40 polegadas. Ou que um home theater.

Tenham em mente que há um grande e belo mundo ao vivo para explorar, entender e aprender. Quem sabe disso não desenvolve um olhar bovino como o dos governantes belicosos; quem sabe disso não tiraniza ninguém. Parafraseando uma frase popular nos anos 60, digo-lhes: make trip, not war. Façam viagens; guerra, não."

