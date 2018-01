Quentão, forró e alta tecnologia

O consagrado São João de Campina Grande elaborou para 2009 uma programação tradicional, com números de arrepiar e cantores superfamosos. O calendário junino da segunda maior cidade da Paraíba, com 370 mil habitantes, vai de 29 de maio a 28 de junho, período em que deve receber 1,5 milhão de visitantes, pouco mais que no ano passado, e atrações que repetem o sucesso de edições anteriores. Mas os campinenses prepararam novidades interessantes. A maior parte em infraestrutura e tecnologia.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Talvez a notícia que mais interesse ao turista é o lançamento de um portal na internet, que terá informações detalhadas sobre a festa. O endereço é o www.saojoaodecampina.pb.gov.br.

Símbolo da celebração junina da cidade, a Pirâmide também foi reformada. Reservada para as bandas, trios e quadrilhas, ela fica na parte central do Parque do Povo. O espaço de 43 mil metros quadrados foi parcialmente reformulado e vai ganhar, neste ano, câmeras de monitoramento para reforçar a segurança e facilitar o trabalho da Polícia Militar.

Veja também:

Ninguém faz festa junina como eles

A dieta vai ter de ficar para julho

Várias culturas em um só lugar

Pequena e inesquecível

Maceió sonha ser a capital junina

Dia do santo é feriado em Aracaju

Estilos variados no encontro de quadrilhas

Sossego e clima de interior a poucos quilômetros de Natal

A cidade que venceu Lampião

O grande clássico de junho

Retorno às raízes nordestinas é prioridade em Caruaru

Agito sem axé ou trio elétrico

Guerra de espadas nas ruas e arrasta-pé no palco principal

Outra novidade beneficia visitantes que não conseguem ou precisam utilizar o notebook. Eles poderão navegar na internet por ali mesmo, usando um sistema de conexão sem fio. O serviço será gratuito.

TESTE FÍSICO

Para a noite de abertura, em 29 de maio, está confirmado o show da banda Aviões do Forró. O grupo Cavaleiros do Forró se apresenta dois dias depois e, no dia 7 de junho, será a vez do Brasas do Forró subir ao palco. Um teste e tanto até para os mais dispostos dançarinos.

Os ícones da música nordestina também estão garantidos na programação. Elba Ramalho se apresenta no dia 23 e Zé Ramalho toca no dia 26.

Cansou? Então reponha as energias em uma das 250 barracas e quiosques instalados nos arredores do Parque do Povo. Conheça o local com calma e vá até o espaço Vila Nova da Rainha, que, com 15 casas e uma igreja, abriga os artesãos da cidade e remonta uma época em que Campina Grande não passava de um vilarejo.

Bem perto desse ponto está a Pirâmide, local em que será celebrado, mais uma vez, no dia 12 de junho, o tradicional Casamento Coletivo, uma das principais atrações do São João.

Como chegar: Campina Grande está a 126 quilômetros de João Pessoa e há transporte rodoviário da capital até lá. Mais informações: www.pmcg.pb.gov.br