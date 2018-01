Quer Berlim eletrônica ou cervejeira? Artistas e descolados povoam bares e casas noturnas em bairros boêmios de Berlim, como Kreuzberg e Friedrichschain. A capital alemã é conhecida pela intensa produção de música eletrônica. Entre as baladas procuradas estão a Berghain (berghain.de), montada numa antiga usina elétrica, e a Watergate (water-gate.de), que combina DJs famosos com a visão do Rio Spree.