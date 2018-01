Quer ser fã ou rock star? Neles, você pode escolher

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A energia que um grande show de rock proporciona não é, necessariamente, sensação restrita às arenas musicais. Em museus como o British Music Experience, de Londres, e o Rock and Roll Hall of Fame, de Cleveland, nos Estados Unidos, a experiência de estar em um desses concertos (ou de se sentir na pele de um astro) é garantida.

No britânico - localizado no famoso The O2, onde Michael Jackson faria sua última turnê -, o visitante encontra equipamentos de alta tecnologia para viajar pela história do rock. Há espaço para dançar, estúdio com instrumentos e sala que transmite, em telões, shows clássicos de bandas como Led Zeppelin e Oasis. Outros itens que chamam a atenção são as roupas de artistas como John Lennon, David Bowie e Amy Winehouse.

A diversão não fica só no museu. O tíquete de entrada, que tem um sensor, é capaz de armazenar os momentos e dados mais interessantes da visita, que podem ser revistos em casa, pela internet.

Menos interativo, mas nem por isso menos interessante, o Rock and Roll Hall of Fame, às margens do Lago Erie, tem oito exposições permanentes e promove mostras temporárias. Até janeiro ficam em cartaz fotografias de Elvis Presley.

No acervo destaca-se a interessante Rave on: Rock and Roll Early Years, que homenageia os criadores do gênero, como Little Richard, Chuck Berry, Fats Domino e outros ícones. Peças de roupas e letras de músicas manuscritas compõem a seção.

A seguir, veja motivos para incluir os museus no seu próximo itinerário.

