Questão de perspectiva PANORAMA MESDAG

Surgem pescadores puxando redes, soldados, vilarejos, carruagens, burrinhos em fila, dunas, igrejas, mirantes, pontes, cúpulas, um farol e, no meio disso tudo, ponteada na areia, uma mulher atrás de um cavalete. Uma referência a Sientje Mesdag-Van Houten, mulher de Hendrik Willem Mesdag, autores do painel.

Hendrik e Sientje se casaram em 1856. Vinham de uma família de comerciantes, estavam com o futuro garantido, quando ele decidiu, com o apoio dela, seguir sua veia artística aos 35 anos. Pintou muitas cenas marítimas, e patrocinava os artistas da Escola de Haia. O convite para retratarem Scheveningen surgiu quando os panoramas eram um hype. Lá por 1870, as telas gigantescas atraiam milhões de pessoas na Europa com cenas bíblicas e batalhas pintadas a óleo.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Panorama Mesdag atingiu 14 metros de altura numa circunferência de 120 metros. Hendrik se esmerou no mar, enquanto Sientje cuidava da praia. Em 1.º de agosto de 1881, o casal lançou a obra. Mas, quatro anos depois, a empresa que a gerenciava faliu. Hendrik comprou seu próprio panorama em 1886 e, desde então, seus descendentes cuidam do empreendimento.

Do ponto de vista do encantamento, o lucro é certo. A luz natural faz o panorama mudar de figura a cada estação. No inverno, é como sentir a brisa fria. No verão, o sol invade o cenário e você sente o impulso de pular a cerca para buscar uns sapatos de madeira falsamente esquecidos ali. De longe, parecem tamanho 35; de perto, são umas bacias enormes. Questão de perspectiva. O Panorama Mesdag, enfim, é isto: uma artimanha da perspectiva. Um truque que eles até revelam como funciona, mas você faz questão de esquecer logo depois.

Mais: panorama-mesdag.com; 10