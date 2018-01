Quinze sugestões para o réveillon Comece 2009 com o pé direito: basta escolher entre praias, montanhas e metrópoles no Brasil ou no exterior Confira 30 opções de pacotes de hotel Confira 15 opções de pacotes no Brasil e no exterior para virar o ano sem preocupação. Os preços são por pessoa em quarto duplo e incluem parte aérea. R$ 840 A Trilhas & Trilhas (0--11- 2231- 2933; www.trilhasetrilhas.tur.br) leva para o Pico da Bandeira (MG). São 4 noites (30 a 3) com café, 3 jantares e 2 almoços R$ 1.822 A Venturas e Aventuras (0--11- 3872-0362; www.venturas.com.br) tem roteiro de 3 noites (30 a 2) na Amazônia (AM). Com pensão completa e passeios R$ 2.102 7 noites (26 a 2) em Salvador (BA) com a Stella Barros (0--11- 4003-3099; www.stellabarros.com.br). Inclui café e passeios R$ 2.305 Por 7 noites (27 a 3), a Intravel (0--11-3206-9000; www.intravel.com.br) leva para Fortaleza (CE). Com café e city tour R$ 2.998 A CVC (0--11-2191-8410; www.cvc.com.br) tem pacote de 7 noites (27 a 3) para Itacaré (BA). Com café e city tour INTERNACIONAIS US$ 751 4 noites (29 a 2) em Buenos Aires, com café e city tour, na Turismo 10 (0800-703-0410; www.turismo10.com) US$ 965 A Soul Traveler (0--11-3739-3094; www.soultraveler.com.br) tem pacote de 7 noites (27 a 3) em Machu Picchu (Peru). Com café e city tour US$ 1.420 4 noites (28 a 1.º) em Buenos Aires com a Intravel. Inclui café, city tour e show de tango US$ 1.498 Por 7 noites (26 a 2), a CVC leva para Punta Del Este. Com café US$ 1.796 A Luxtravel (0-11-3017-5656; www.luxtravel.com.br) tem pacote para Pucón (Chile). São 4 noites (29 a 2) com café US$ 2.083 6 noites (28 a 3) em Paris, com café e tour, na New Age (0800- 170-677; www.newage.tur.br) US$ 2.149 Na Riviera (0--11-5533-6889; www.rivieraoperadora.com.br), o roteiro para Cancún (México) dura 7 noites (25 a 1.º) e inclui café US$ 2.310 Por 5 noites (27 a 1º), a Venturas leva para o Deserto do Atacama (Chile). Com café e passeios US$ 2.509 7 noites (27 a 3) na Patagônia argentina com a Climb (0--5052-6305; www.climb.tur.br). Inclui café e passeios US$ 3.067 A New Age leva para o Marrocos. Roteiro de 7 noites (26 a 2) inclui meia pensão e passeios.