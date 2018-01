Estrutura

Tem três hotéis: Valle Nevado (5 estrelas, o único ski in/ski out), Puerta Del Sol (4) e Três Puntas (3). Quem fica no Puerta do Sol e no Três Puntas guarda o material numa sala - apesar da curta distância, transportar os esquis até a pista é trabalhoso. Conta com Wi-Fi, mas só nas áreas comuns

Pistas

A estação fica a 3.025m de altitude, com 9 km2 de superfície esquiável e 14 meios de elevação. Segundo especialistas, a altitude e as condições geográficas fazem com que a neve seja uma das melhores do Hemisfério Sul

Outras atrações

Passeios de raquetas (ou snowshoe, na foto), pago à parte, assim como o spa. Sala de ginástica e piscina aquecida incluídos

Gastronomia

Opções para todos os gostos.

Bufê no Mirador del Plomo; especialidades italianas no Don Giovanni; e clima mais formal no francês La Fourchette. Para lanches rápidos, o Slalom tem clima fast-food, à beira da pista. E há ainda os bares nos hotéis, para um drinque no fim de noite

Localização

São 60 quilômetros desde o aeroporto de Santiago - ou 1h30 numa estrada cheia de curvas. Na alta temporada, há horários para subir e descer nos fins de semana

Preço (sem aéreo) e contato

7 noites desde US$ 2.177 por pessoa, em quarto duplo. Site: www.vallenevado.com

Portillo

Estrutura

Além do Hotel Portillo, com 125 quartos, tem dois anexos e oito chalés. É possível sair esquiando (ski in-out) direto do hotel. Tem Wi-Fi nos quartos e áreas comuns - TV, só na sala de cinema e na discoteca

Pistas

São 5 km2 de pistas, quase todas para esquiadores intermediários ou avançados. Mas tem boa estrutura na escola de esqui, especialmente para crianças. Fica a 2.880 m de altitude e tem 14 meios de elevação

Outras atrações

Sala de fitness, ginásio para a prática de vôlei, basquete ou futebol. Oferece aula de ioga, piscina, jacuzzi e sauna

Gastronomia

As refeições ocorrem no mesmo restaurante. O café da manhã, a la carte, poderia ser melhor. O almoço e o jantar são por turnos, como ocorre nos cruzeiros. Os hóspedes ganham um vale para almoçar uma vez no Tio Bob"s, o restaurante da montanha com vista para a Laguna

Localização

Está a 2 horas de Santiago. A estrada é boa, mas com grande fluxo de caminhões por causa da proximidade da fronteira com a Argentina

Preço (sem aéreo) e contato

Desde US$ 2.400 por pessoa, por 7 noites (criança grátis em setembro); www.skiportillo.com

Termas de Chillán

Estrutura

O Gran Hotel tem 120 apartamentos (com Wi-Fi) e permite que os hóspedes saiam esquiando. Na mesma área, há condomínios. Outra opção de hospedagem é o Hotel Primahuida, mais simples e a 7 km da área de esqui - mas há transporte gratuito até lá

Pistas

Está na menor altitude das três, a 1.600m. Tem 28 pistas e 9 meios de elevação. É a única

onde é possível esquiar entre um bosque

Outras atrações

Passeio de trenó puxado por cães e snowmobile (moto de neve), pagos à parte. Incluídos, arvorismo, canopy e raquetas, aulas de ioga, cassino, piscina termal. Excelente spa

Gastronomia

A maior parte das refeições ocorre no Shangri-Lá, com bufê de saladas e sobremesas a pratos a la carte. Os hóspedes têm direito também a um jantar no Montañés, de clima intimista e refinado, e no El Andino, especializado em pizzas e foundues

Localização

Está a 400 quilômetros ao sul de Santiago. É preciso voar até Concepción e depois encarar mais 3 horas em ótima estrada, cheia de pedágios

Preço (não aéreo) e contato

7 noites desde US$ 2.200 por pessoa. Site: www.termaschillan.cl