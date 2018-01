Estrutura

Inaugurado em 1999, é o centro de esqui mais novo do país. Conta com hotéis de 3, 4 e 5 estrelas, além de opções de lodges e albergue

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pistas

Fica a 480 m de altitude, conta com 25 pistas e mais 30 quilômetros de área para esqui ao natural

Outras atrações

Excursões em catamarã pelo Canal de Beagle, pista de patinação no gelo, opções de caminhadas com raquetas e passeios em moto de neve

Gastronomia

Quatro centros gastronômicos estão espalhados pelo complexo - destaque também para os bares e cafeterias

Localização

Na região da Terra do Fogo, a 26 quilômetros da cidade de Ushuaia

Preço (sem aéreo) e contato

7 noites em quarto duplo, com café e jantar: US$ 1.862 por pessoa. Site: cerrocastor.com

Catedral

Estrutura

Há mais de dez hotéis (5, 4 e 3 estrelas), somando 5 mil leitos, e dez escolas de esqui. No Kids Club, atividades específicas para crianças e tratamento vip para quem escolhe o Gold Catedral

Pistas

Possui a maior superfície esquiável do país: 600 hectares ou 120 km de pistas (53 no total) e 600 hectares de área para esquiar ao natural. Fica a 1.030 m de altitude

Outras atrações

Para praticar saltos e manobras de esqui há o Terrain Park. Na pista Snow Tubing, os hóspedes deslizam pela neve em boias gigantes ou ainda podem se aventurar no recém-lançado esquibunda

Gastronomia

Bares, cafés e restaurantes garantem opções de comida regional, carnes e massas

Localização

A 11 quilômetros de San Carlos de Bariloche (e a 1.600 quilômetros de Buenos Aires)

Preço (sem aéreo) e contato

7 noites em quarto duplo com meia pensão sai por US$ 1.953. Site: catedralaltapatagonia.com

Chapelco

Estrutura

Típica estação familiar, oferece tratamento específico para crianças. Há um jardim de neve (até 5 anos) e uma academia (de 6 a 15 anos), onde instrutores ensinam os primeiros passos do esqui

Pistas

A base fica a 1.260 m de altitude e 24 pistas se espalham pela montanha. Outros quatro circuitos são destinados à prática de esqui ao natural - há também uma área para treinar manobras

Outras atrações

Opções de atividades para curtir a neve em família: passeios de trenó puxados por cães, em moto de neve (individual ou com guia) e trekking com raquetas (snowshoe)

Gastronomia

No centro, comida típica e fast-food - para pratos refinados vale ir até San Martín

Localização

A 20 quilômetros da pequena San Martín de Los Andes (e a 160 quilômetros de Bariloche)

Preço (sem aéreo) e contato

Pacote de 7 noites em quarto duplo custa US$ 2.200 por pessoa. Site: cerrochapelco.com

Cerro Bayo

Estrutura

Único centro de esqui-butique do país, com staff especializado para atender os hóspedes 24 horas. No Espaço Regenerativo, profissionais oferecem massagens. Há também programa de reciclagem de lixo

Pistas

Com a base a 2.240 metros de altitude, este é o centro mais alto do país. Tem 30 pistas e 2 km do circuito ficam iluminados, permitindo

o esqui noturno

Outras atrações

Diversão garantida na pista de Snow Tubing e tirolesa - travessia aérea pelo bosque. Crianças contam com a pista Cartoon Network (onde os pais só entram se autorizados)

Gastronomia

Há dois restaurantes na base. Em tempo: o forte de La Angostura é a alta gastronomia

Localização

A 15 minutos de Villa La Angostura (e a 45 minutos de Bariloche)

Preço (sem aéreo) e contato

7 noites em quarto duplo, com café desde US$ 1.855 por pessoa. Site: cerrobayoweb.com

Las Leñas

Estrutura

Os hóspedes podem escolher entre cinco hotéis (3, 4 e 5

estrelas) - inclusive o Acuario, recém-reformado. A partir de agosto, contarão

com conexão Wi-Fi em toda a estação

Pistas

Com a base a 2.240 metros de altitude, este é o centro mais alto do país. Tem 30 pistas e 2 km do circuito ficam iluminados, permitindo

o esqui noturno

Outras atrações

Jardim de neve para crianças e excursões para experientes esquiarem ao natural. Há também o Snow Park, para manobras radicais e moto de neve

Gastronomia

Pratos da cozinha argentina, massas e peixes estão no menu dos 16 restaurantes que ficam na base do centro

Localização

A 500 km de Mendoza, a 1.200 km da capital e a 80 km de Malargue, onde há aeroporto

Preço (sem aéreo) e contato

7 noites em quarto duplo desde US$ 1.256 por pessoa. Site: www.laslenas.com