Ralph Lauren e Calvin Klein com redução de 70% Vista sapatos confortáveis para encarar uma maratona de compras nos outlets, os megashoppings de desconto. Eles ficam afastados do centro de Miami, mas, verdade seja dita, valem qualquer sacrifício. Lá estão pontas de estoque das mais cobiçadas grifes mundiais, que vendem produtos até 70% mais baratos. Miami tem dois grandes outlets. O Dolphin Mall (www.shopdolphinmall.com), em Sweetwater, próximo ao aeroporto, tem Ralph Lauren, Off Saks Fifth Avenue, Brooks Brothers e Mikasa entre as principais marcas, além de cinemas e boliche. Já o Sawgrass Mills (www.sawgrassmills.com), em Broward, um condado ao norte de Miami-Dade, conta com 400 lojas. Destaque para Calvin Klein, Levi?s e Tommy Hilfiger.