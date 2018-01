Reading e Leeds

Nada de concorrência. Dois dos mais famosos festivais da Inglaterra, o Reading e o Leeds, são irmãos, ocorrem no mesmo fim de semana e têm line-ups idênticos. O primeiro fica a 67 quilômetros de Londres; já o Leeds rola nos arredores da cidade homônima, a 312 quilômetros da capital inglesa. Ambos emanam uma essência rock’n’roll que remete aos festivais de outrora. Em seus sites, os eventos oferecem um farto plano de ônibus fretados saindo de todo o Reino Unido, além de dicas de hospedagem. Por sinal, mesmo com boa oferta de hotéis em Leeds e Londres, o clima dos festivais é de camping e comunidade. Famílias inteiras são bem-vindas aos eventos, que têm Metallica, Libertines, Limp Bizkit e Mumford and Sons como nomes de peso. Desde 66,50 libras (R$ 311) em leedsfestival.com e readingfestival.com.

