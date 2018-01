Real forte não serve só para comprar

O voo entre Santiago do Chile e Papeete, no Taiti, leva 13 horas - só um pouquinho a mais que ir à Europa. O segredo de tornar essa viagem menos cansativa é fazer paradas no trajeto. Na ida, aproveite a escala da Lan na Ilha de Páscoa e fique três dias. Passe uma semana na Polinésia e depois se recupere com três ou quatro dias em Santiago. Vá entre abril e setembro. Parabéns pela viagem e pelo casamento!

Ouço falar muito das Ilhas Maldivas. Elas são isso tudo? Qual é a melhor época para ir? (Eduardo, São Paulo)

Imagine um arquipélago com mil ilhas de cartum de náufrago. Agora pense que só as oitenta melhores - as mais perfeitas - foram escolhidas para abrigar hotéis. Você se sente preso num arquivo de imagens do paraíso. Para pegar tempo mais seco, vá entre novembro e abril. O caminho mais rápido é via Dubai - que é superconveniente para0 um pit stop alguns dias antes de seguir à sua ilha paradisíaca.

A cada semestre os turistas brasileiros quebram seu próprio recorde do total gasto no exterior. Em hotéis, restaurantes, passeios? Não: em shoppings centers e outlets. Um levantamento recente revela que as compras são responsáveis por 73% dos gastos internacionais feitos com cartões Visa. Comprar é ótimo, mas muita gente está perdendo a chance da vida de fazer viagens que voltarão a ficar proibitivas assim que a bolha estourar.

Posso dar um pitaco? Aproveite o real forte para realizar algum sonho antigo de viagem. Este é o momento de se permitir extravagâncias - e voltar com memórias que vão durar muito mais do que qualquer eletroeletrônico em oferta no outlet.

*Acompanhe o caminho do colunista em viajenaviagem.com. Esta semana Ricardo Freire está na Suíça.