Real x Outros

A ex-poderosa libra é uma delas: R$ 3,03, mais barata do que há um ano (quando estava a R$ 3,07). Na Argentina, bastam R$ 0,48 para comprar um peso, contra R$ 0,63 há doze meses. Ainda não recuperamos nominalmente tudo contra o dólar (R$ 1,82 na sexta-feira, contra R$ 1,57 em agosto de 2008), mas as promoções de hotéis e do varejo deixam os Estados Unidos mais em conta do que ano passado. O euro, a R$ 2,58, ainda está sensivelmente mais alto do que os R$ 2,44 camaradas de um ano atrás (bem mais palatável, porém, do que o pico de R$ 3,20 em dezembro).

No Leste Europeu, dá empate: R$ 1 valia 9,93 coroas checas; agora vale 9,86. Só estamos apanhando do Japão: R$ 1 comprava 69 ienes; hoje não compra mais do que 52.