Receitas à base de frutas e frutos

É preciso reservar ao menos um dia para comer no Beijupirá (Rua Beijupirá, s/n), um clássico de Porto de Galinhas. O ambiente, com decoração rústica e ao mesmo tempo cuidadosa, não deixa ninguém esquecer que se está em um destino praiano. E os pratos vêm caprichados na decoração - e, logicamente, no sabor. Peixes e frutos do mar com molhos de frutas são a assinatura da casa - o molho vem à parte, para o caso (quase impossível) de você não gostar da combinação. Os preços variam de R$ 45 (caso da Galinha Trololó: peito de galinha, banana e feijão verde) a R$ 120, a lagosta na grelha.

Outro que prima por pratos lindos e saborosos é o Marangatu (Rua das Piscinas Naturais, lojas 10 e 11). O camarão praieiro (R$ 46; foto), temperado com manga e servido dentro do coco verde, com arroz de castanha de caju, é simplesmente inesquecível. Como fica em um mezanino, você ganha de brinde a vista para o mar.

Um ar mais refinado toma conta do Domingos (Rua Beijupirá, perto da galeria Paraoby), que tem tanto pratos exóticos (avestruz) quanto peixes e camarões. Prove a trouxinha do mar (R$ 29), panqueca recheada com frutos do mar, linguiça e molho mostarda. /A.P.G e A.M.