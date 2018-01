Reconstruindo a mutante Dubai

A comparação é inevitável. As luzes que piscam sem parar no deserto, em uma cidade repleta de hotéis e restaurantes de luxo, fazem de Dubai uma Las Vegas com pecados a menos. Faltam cassinos e casamentos rápidos, mas a soberba da metrópole árabe ultrapassa com folga o orgulho da americana.

Dubai quer todos os holofotes voltados para si. E todos os títulos de "maior do mundo" possíveis. O Burj Dubai, com a inauguração prevista para 9 de setembro, vai arrancar do Taipei 101, de Taiwan, o título de edifício mais alto. E o suposto maior shopping do globo, o Dubai Mall, fica no mesmo complexo, logo ao lado.

Os ícones arquitetônicos para lá de modernos, presentes nas ilhas artificiais e nos arranha-céus, fazem parte do marketing para atrair turistas endinheirados, que querem se hospedar em hotéis luxuosos e comer nos melhores restaurantes. Ostentar e gastar são duas premissas básicas por lá.

Tudo para garantir uma fonte de renda que não o petróleo, que deve se esgotar até 2015. A solução encontrada pela família Maktoum, que governa desde o século 19 o emirado - um dos sete que compõem os Emirados Árabes Unidos -, foi investir suas fichas no turismo.

Por isso, Dubai não para de se transformar. Apenas um ano é suficiente para ver brotar avenidas largas, várias ilhas e bairros inteiros. Hotéis parecem surgir a cada dia: o número de leitos cresceu 17% entre os quatro primeiros meses de 2008 e o mesmo período deste ano.

Com tantos investimentos, não dá para deixar de perguntar que efeitos a crise econômica mundial terá em Dubai. Em artigo publicado em fevereiro, o The Guardian dizia que muitos estrangeiros que vivem na cidade - apenas 20% dos mais de 1 milhão de habitantes são cidadãos de Dubai - voltaram a seus países. Reflexo do cancelamento e do adiamento de projetos.

Em áreas recém-construídas, como a Dubai Marina, nota-se um grande número de prédios desocupados. Mas é difícil crer que a crise seja suficiente para quebrar o ícone do consumismo árabe. Afinal, Dubai é, em toda a sua concepção, um investimento a longo prazo. E, ao contrário do petróleo, tornou-se altamente renovável.

CURIOSIDADES

Você vai precisar de um visto para cada entrada em Dubai, mesmo que vá fazer apenas conexão. Normalmente, as companhias aéreas providenciam tudo. Mas é bom ficar atento

Os dias úteis em Dubai são diferentes: o fim de semana vai de sexta-feira a sábado. Nesses dias, os shoppings funcionam até mais tarde. Aos domingos, todos voltam ao trabalho

COMO IR

Passagem aérea

O trecho SP-Dubai-SP custa a partir de US$ 1.145 na Emirates (0--11-5503-5000; www.emirates.com/br)

Pacotes*

US$ 1.828: Quatro noites com café da manhã, traslados e city tour. Top Brasil (0--11-3926-8000; www.topbrasiltur.com.br)

US$ 1.852: Seis noites de hospedagem e traslados. Sem Fronteiras: (0--11-2091-3595; www.semfronteiras.tur.br)

US$ 1.885: Cinco noites com café da manhã, traslados. Inside: (0--11-4508-8010; www.insideviagens.com.br)

US$ 1.889: Seis noites com café da manhã e traslados. Natural Mar: (0--11-3236-4949; www.naturalmar.com.br)

US$ 1.891: Cinco noites com café da manhã, traslados, city tour e passeio no deserto. Monark (0--11-3235-4322; www.monark.tur.br)

US$ 1.941: Cinco noites com café da manhã e traslados. Turismo10 (0--11-3253 7300; www.turismo10.com)

US$ 1.998: Quatro noites com café. Na Taks Tour (0--11-2821-8804; www.takstour.com.br)

US$ 1.999: Seis noites com café da manhã, traslados e city tour. Riviera (0--11-5533-6889; www.rivieraoperadora.com.br)

US$ 2.084: Cinco noites com café e traslados. Na Soft Travel (0--11-3017-9999; www.softtravel.com.br)

US$ 2.144: Cinco noites com café, city tour e traslados. RCA (0--11-3017-8700; www.rcaturismo.com.br)

US$ 2.248: Quatro noites no Atlantis, traslados, city tour, passeio no deserto. Kangaroo (0--11-3066-0266; www.kangarootours.com.br)

US$ 2.300: Seis noites com hospedagem em hotel luxo com café da manhã e traslados. Friends In The World (0--11-3894-9403)

US$ 2.332: Seis noites com café e traslados. Filhos da Terra (0--11-3171-2000; www.filhosdaterra.com)

US$ 2.424: Cinco noites com café, traslados. Raidho (0--11-2275-0833; www.raidho.com.br)

US$ 2.720: Quatro noites com café em Dubai e três noites no deserto, também com café e traslados. New Age (0--11-3138-4888; www.newage.tur.br)

US$ 2.783: Cinco noites no Hotel Atlantis com café e traslados. Flot (0--11-3231-2311; www.flot.com.br)

US$ 2.795: Sete noites com café, passeios, traslados e guia brasileiro. Queensberry (0--11-3016-1411; www.queensberry.com.br)

US$ 2.891: Quatro noites em Dubai e três em Abu Dhabi, ambos com café, traslados. Tia Augusta (0--11- 3068-5111; www.tiaaugusta.com.br)

US$ 2.899: Seis noites com hospedagem, city tour, passeio no deserto, refeições e tour em Abu Dhabi. Na Tristar (0--11-3016-1411)

US$ 2.968: Sete noites com café, city tour, passeios a Abu Dhabi e ao deserto, traslados e city tour. CVC (0--11-2191-8911; www.cvc.com.br)

US$ 3.415: Sete noites com café, traslados, passeios a Abu Dhabi, no deserto e pela baía de Dubai. Maktour: (0--11-3818-2222; www.maktour.com.br)

US$ 7.802: Seis noites no hotel Burj Al Arab com café, traslados e city tour. Teresa Perez (0--11-3799-4000, www.teresaperez.com.br)

*Preços por pessoa, em acomodação dupla, e com passagem aérea