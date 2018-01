‘Recuerdos’ e luxos para levar para casa

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Algumas cidades têm vocação óbvia para compras – Nova York, Pequim e até a paraguaia Asunción. Não é o caso da Cidade do México e, por isso mesmo, suas lojas cheias de surpresas são divertidas de percorrer.

Um bom passeio é o Mercado de la Ciudadela, no Centro Histórico, com preços camaradas e vendedores que estimulam a pechincha. Requer, no entanto, garimpagem incansável se não quiser sair de lá só com imãs de geladeira e quinquilharias afins para dar de presente na volta.

Procure pelas boas peças de prata a preços convidativos e vestidos típicos bordados, que custam uma nota nas butiques, mas lá saem por cerca de R$ 25 – é só encurtar um pouco para arrasar na saída da praia.

Mas as melhores compras estão no bairro de Polanco, que concentra tanto as grifes americanas e europeias quanto lojinhas charmosas. Uma informação preciosa: a marca italiana Diesel, de jeans cobiçados, tem fábrica no México. Por isso, o preço das peças no país são bem mais camaradas. A loja fica na elegante Calderón de la Barca, 108.

Em um curto percurso, você chega à galeria Pasaje Polanco, na Avenida Masarik, 380. Ali, compra-se artesanato de qualidade, como belos pratos de porcelana e as catrinas, caveiras típicas do Dia dos Mortos. Num primeiro momento, as figuras fúnebres podem parecer estranhas – algumas, feitas à imagem do que seriam celebridades no além-túmulo, como Michael Jackson. Mas logo se entende a beleza da relação que os mexicanos têm com a morte. Uma boa lembrança para enfeitar a casa.

O QUE LEVAR

Calçado confortável

No México, as distâncias são grandes e se caminha bastante. Coloque roupas leves na mala e pelo menos um calçado confortável.

Protetor solar

Mesmo no frio, você poderá ficar exposto ao sol, no caso da visita a Teotihuacán.

Remédio

A fama da comida mexicana não é à toa. Não custa nada levar um antiácido ou uma pastilha para enjoo.

O QUE TRAZER

Tequila

Você vai dar de cara com tequilas que só existem lá. As "100% agave azul" são para tomar de joelhos.

Especiarias

Que tal preparar um jantar com ares mexicanos para os amigos na volta? Não se esqueça da pimenta.

