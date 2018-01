O carro alugado não tem esse problema. É barato, se comparado com outros países europeus. Com ele, é possível ir a qualquer canto, a qualquer hora. Mas há uma dificuldade: a mão inglesa dá nó na cabeça do mais beato dos motoristas. Dirigir pelo outro lado é desagradável e exige atenção. Mesmo quem está habituado não escapa, porque sempre tem um turista relaxado seguindo pela contramão.