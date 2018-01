Redes econômicas em Londres

O braço hoteleiro da easyJet tem quatro hotéis na área central de Londres (Earl"s Court, South Kensington, Paddington e Victoria). Os apartamentos são moderninhos, mas microscópicos: os mais baratos não têm nem janela. A rede promete diárias de 25 libras para quem reservar com antecedência - o mais comum, porém, é conseguir tarifas de 60 ou até 80 libras. Cuidado: tudo é cobrado à parte - inclusive TV e limpeza. Prefira as redes convencionais (easyhotel.com).

Travelodge

É a rede econômica com os dois hotéis mais próximos de onde você vai querer estar: tem a unidade Travelodge Covent Garden que está (por incrível que pareça) pertinho do próprio e o Travelodge Euston, que fica perto do Soho. Considere também a filial de King"s Cross (e, se não se importar de viajar muito de metrô, economize na de Southwark). Os apartamentos têm padrão moderno; os bons endereços saem cerca de 100 libras por noite (travelodge.co.uk).

Premier Inn

Concorrente do Travelodge, é uma boa opção em Earl"s Court, Euston, King"s Cross, Kensington Olympia e Victoria. O site traz ofertas desde 70 libras (premierinn.com).

Ibis

A maior parte dos Ibis em Londres é mal localizada para os passeios que você quer fazer. Escolha entre Euston e King"s Cross-St Pancras; deixe os outros para viajantes a trabalho (ibishotel.com).

cadernosdeviagem.wordpress.com A paraibana Wanessa Lima é daquele tipo de viajante detalhista, que na volta de cada viagem consegue dissecar o destino visitado e facilitar a vida de quem ainda não foi. Entre no blog para planejar sua ida a Lima, Cuzco e Machu Picchu (esteja pronto quando a estrada de ferro for reaberta). Ou, ainda, para analisar qual é o bairro de Buenos Aires que melhor combina com o seu estilo.