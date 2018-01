Reembolso de tax free. Como pedir?

Em viagem à Europa, não passei pela alfândega para pedir o reembolso de tax free de minhas compras. Posso mandar o envelope fornecido pelas lojas com as notas fiscais, via correio? Domingos Fontan, por e-mail

Sim, você pode pedir o reembolso por correio, segundo a Global Blue (global-blue.com), empresa responsável pelo ressarcimento do imposto tax free na Europa. Envie o formulário Blue indicando o modo de ressarcimento, nome, endereço, número do passaporte e, se necessário, os recibos. O pagamento leva cerca de cinco semanas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Blog

Ponto colorido em Lisieux

O Hotel Saint Louis reserva uma sequência de surpresas: por dentro, é a coisa mais colorida que pode ser encontrada em todo o centro histórico de Lisieux, na França.