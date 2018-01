Reflexões pós-Copa

Mr. Miles: estou angustiado com o fim da Copa da África. Sinto uma espécie de crise de abstinência, da qual muitos amigos também reclamam. Isso acontece consigo?

Sebá Salles Maciel, por e-mail

"Well, my friend, também sinto esse vazio d"alma. Os gritos cessaram, as cores sumiram, as vuvuzelas calaram. Já não é possível ver, dia após dia, a esperança de eslovacos e ganeses; o sorriso de kiwis e uruguaios; a decepção de ingleses e italianos; a vergonha dos franceses e a timidez dos hondurenhos. O mundo, after all, sumiu de todas as telas de todos os bares, lavaram-se as caras pintadas, voltaram aos depósitos perucas e fantasias. É como o fim de uma linda viagem, quando desfazemos as malas, já não há quem queira ouvir nossas histórias e as lembranças ainda não se encaixaram no espaço em que ficarão para sempre, patrimônio pessoal. Protegido, forever, dos percalços e das dores que todos encontraremos pelo caminho, refúgio para as noites insones e para os dias de angústia.

As I understand, my friend, não são os resultados que contam, ainda, of course, que os nossos tenham deixado a desejar. O que encanta nesses eventos de alcance mundial é a insubstituível oportunidade de compartilharmos a vida dos outros. Hinos, preces, aflições, alegrias, talentos, lágrimas, maldade, indignação. Eis que, por dias e dias, descobrimos nos outros povos - em gente que nos parece longínqua e inacessível, em nacionalidades das quais temos estranhos conceitos formados - um retrato bem-acabado do que somos.

E se alguns partem de volta para lugares que conhecemos, outros tomam rumos distantes, desembarcam em cidades cujos nomes pouco ouvimos, voltam aos seus reis, aos seus presidentes e ditadores. São pessoas com nomes que nos soam estranhos, que alimentam-se de forma diferente da qual estamos habituados, eventualmente trajam-se de outra maneira e creem em outros deuses. However, my friend, acabamos de vê-los, iguais a nós, correndo atrás de seus sonhos em um campo de futebol.

Tivemos a chance de perceber que, como eu sempre digo (sob o risco de repetir-me à exaustão), somos todos vizinhos de um mesmo quintal, o único que temos, nosso grande e variado planeta. E, as you know, não me importa que a História e os burocratas tenham definido fronteiras e regras para dificultar nossa movimentação por um lugar que é incontestavelmente de todos. Das 32 nações que vimos de perto nessa World Cup, das outras mais de cem que fizeram o seu melhor para estar entre elas ou das que preferem o rúgbi ou o beisebol.

Sigo, dear readers, com o firme propósito de ver de perto cada um dos rostos que apareceu nos telões dos estádios sul-africanos e das televisões de bilhões de pessoas. Não posso negar que gostaria de começar esse périplo em um longo colóquio com Larissa Riquelme, a torcedora que inflamou a seleção paraguaia. Mas vou adiante. Remember, folks: a Copa acabou, mas o mundo está apenas começando."

É O HOMEM MAIS VIAJADO DO MUNDO. ESTEVE EM 132 PAÍSES E 7 TERRITÓRIOS ULTRAMARINOS