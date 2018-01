Refrescante troféu oculto entre a vegetação e as curvas da Rio-Santos

Mas pista para encontrar o local, sim, existe: basta seguir as indicações para a Toca do Pastel, de onde se tem a bela vista da foto ao lado.

O passeio foi feito com as baterias recarregadas, no dia seguinte ao da chegada a Paraty. A manhã ensolarada, mas sem calor escaldante, animou os ciclistas que saíram da cidade pela bem cuidada ciclovia. Em 45 minutos, chega-se a barraca onde são vendidos água de coco (R$ 3) e um generoso pastel de siri (R$ 5).

Ali pinta a dúvida: continuar fotografando a paisagem deslumbrante enquanto a luz e a posição do sol são favoráveis ou ceder à tentação de seguir imediatamente para o mar? Tanto faz a escolha: depois da descida a pé pela trilha que não leva mais de 5 minutos para ser vencida, as palavras problema, dor e cansaço parecem deixar de existir. As águas calmas dão a impressão de terem sido especialmente preparadas para aquele mergulho revigorante.

Curiosamente, o fundo do mar por ali não é de areia, mas de uma mistura de lama que deixa a água mais escura - mas não menos refrescante. Para os mais destemidos, na maré baixa é possível caminhar pelas pedras até duas praias próximas.

Após subir a trilha de volta até a barraca de pastel, tome uma ducha de água doce e se prepare para pedalar de novo.

E a volta pode ser ainda melhor, acredite. Tanto os trechos cercados de natureza quanto os urbanos fazem a máquina fotográfica trabalhar sem descanso - tanto que, ao tentar fotografar e pedalar pela ciclovia de Paraty simultaneamente, este repórter levou seu único tombo em toda a aventura. Em tempo, a câmera foi salva.