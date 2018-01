Regras para trazer produtos ao Brasil Foi publicado com erro o quadro O que trazer referente à reportagem Dois em um (http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,dois-em-um--,1041075,0.htm, Viagem, 11 de junho), sobre a Suíça. Não é permitido trazer queijos do exterior ao Brasil, alertou o leitor Marcelo de Andrade Mota, chefe do Serviço de Vigilância Agropecuária Internacional no Aeroporto de Guarulhos. “Nem os que são vendidos no free shop”, diz.